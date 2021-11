Angie Arizaga comentó el polémico ampay de Luciana Fuster y Patricio Parodi, luego que la modelo fuera duramente criticada por iniciar un romance con el ex de su supuesta amiga Flavia Laos.

“Esa relación comenzó cuando el Pato estaba soltero... entonces ¿por qué tendría que haber acá una afectada”, dijo la ‘Negrita’ en su programa radial con Rafael Cardozo, según consignó Instarándula.

En ese sentido, consideró que la situación es incómoda pero eso no significa que Patricio pueda iniciar una relación con cualquiera. “Si flavia estuvo con Pato, o sea ¿ahora ya nadie puede estar con Pato? ¿eran mejores amigas?”, se preguntó la chica reality.,

Asimismo, aseguró que no sabe qué son los ‘códigos’ que muchas personas le reclaman a Luciana Fuster. “Es complicado porque no sé cómo empezó esta relación, no sé si es una relación, no sé si aún se están conociendo... porque ellos no dicen nada, solo están indignados porque han perturbado la casa del Pato y se han metido con cámara y todo”, agregó Angie Arizaga.

NO PIENSA EN SU EX

Angie Arizaga también consideró que ‘lo pasado pisado’ en relación a la relación de Patricio Parodi con Flavia Laos. “Ya no está en tu vida, ya para qué seguir hablando del ex”, dijo sobre algunas declaraciones pasadas de Flavia.

“Han estado solteros pues ¿no? Aparte, si yo termino con mi flaco, es mi ex, tú crees que tengo ganas de estar hablando de mi ex de que si me dolería si está saliendo con alguien o no”, dijo la ‘Negrita’.

En ese momento, Rafael Cardozo le consultó si no le dolería si que Jota Benz saliera con alguna de sus amigas si terminara con ella. “No porque ya terminamos pues ¿no?”, contestó la modelo. “La santa Arizaga”, la troleó su compañero.

En ese sentido, aseguró que no tiene mejores amigas. “Es que para eso hay solución... no tengo mejores amigas... mentira... sí tengo amigas... Pamela, Natalia, Paloma, Michelle yo las quiero mucho”, agregó.

“Ah esas son las que pueden entonces”, la vaciló Rafael Cardozo.

