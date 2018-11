Luciana Fuster aseguró que Emilio Jaime nunca le agarró la pierna, como contó Austin Palao

Luciana Fuster aseguró que Emilio Jaime nunca le agarró la pierna, como lo dijo Austin Palao, dando a entender que fue ‘traicionado’.



“Eso es falso, Emilio nunca me tocó. Solo me dijo algo desatinado. Ahora nosotros estamos saliendo formalmente y vamos poco a poco”, expresó Luciana Fuster.



Luego, aclaró que nunca afirmó que Macarena Vélez le haya sido infiel a Said Palao, sino que repitió un rumor que había escuchado.



“Le dije a Said ‘que se preocupe de las sacadas de vuelta’, en referencia a Macarena, porque me molestaba mucho todo lo que estaba diciendo y era falso. Pero yo no sé si ella le habrá sido infiel o no, solo lo dije porque era un rumor que había escuchado cuando la relacionaron con Diego Chávarri. Yo no conozco nada sobre su relación ni me interesó estar al tanto... apenas me enteraba por lo que me contaba Austin cuando estaban peleados. Para mí, este tema queda ahí”, dijo la ‘combatiente’.



Finalmente, añadió que Austin Palao la abandonó en repetidas oportunidades cuando salían como pareja.



“El día que decidió terminar conmigo, primero me abandonó en la calle a la una de la madrugada sin darme explicación alguna... pero antes ya había pasado la misma situación, no en la calle pero lo hizo en otros lugares”, finalizó la modelo.