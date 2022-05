Luciana Fuster habló sobre la reciente fiesta que organizó Majo y Mafer Parodi por su cumpleaños donde estuvo invitada Flavia Laos. Patricio Parodi brilló por su ausencia en el evento que organizaron sus hermanas y la chica reality explica las razones.

Al ser consultada los motivos por el que no estuvo en la fiesta de las hermanas gemelas de Patricio, Luciana Fuster aclaró que tuvo otros planes con su pareja y que incluso se fueron de fiesta con Cachaza y Rafael Cardozo.

“ La verdad que ni el Pato fue a la fiesta, sí me preguntaban por qué no fui, pues porque el Pato tampoco fue , entonces fuimos al cine y está bien, cada uno tiene sus planes. Igual pato y yo nos fuimos de fiesta , estuvimos con Cachaza y con Rafael y otros amigos, no sé si fue el mismo día, decidimos ir al cine otro día, de ahí el domingo yo estuve con mi familia en parrilla y ya”, dijo a América Espectáculos.

En esa línea, la modelo también descartó que exista un distanciamiento con sus cuñadas y aclaró que tiene una muy buena relació con Majo y Mafer, pese a que no estuvo en su fiesta.

“Sí, todo está bien, lo puse al día siguiente en mis stories, me hizo el desayuno, llegó la hermana con todo lo que había quedado de la fiesta, estábamos picando, comiendo calentado rico, en verdad eran puro postre que habían estado en la celebración. Una vez más no hagan drama, no pasa nada, no es que no invitaron sino que teníamos otros planes ”, resaltó.

FLAVIA LAOS SE LUCIÓ EN CASA DE PATRICIO PARODI

Flavia Laos fue invitada a la reunión de cumpleaños de Majo y Mafer Parodi. La actriz compartió fotos en el evento a lado de las hermanas de su ex Patricio Parodi, en más de una ocasión, ella ha recalcado que es muy cercana a las mellizas.

“ Happy birthday mellizas hermosas. Las quiero muchísimo, lo mejor del mundo para ustedes siempre ”, escribió la también cantante y acompañó la historia con una instantánea junto a las hermanas Parodi.