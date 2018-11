Luciana Fuster: "Jamás maltraté a nadie, no hablaré más del tema", dijo Austin Palao

Austin Palao desmintió que haya maltratado psicológicamente a Luciana Fuster, quien aseguró que el ‘guerrero’ la minimizaba y que era un hombre ‘impulsivo’.



“Es una acusación grave, pero solo puedo decir que nunca le falté el respeto a Luciana ni a ninguna mujer. Tengo una madre que me educó bien y jamás la maltraté. No deseo seguir con este problema, porque está llegando lejos”, precisó Austin Palao.



Hablar de maltrato psicológico es un tema delicado. ¿Piensas tomar alguna acción legal si continúa manifestando lo mismo?

Tenemos muchos casos de feminicidio y es algo que debe cambiar en nuestra sociedad. Jamás maltraté a nadie, no hablaré más del tema porque estoy enfocado en mis planes para el 2019.



Por su lado, Luciana Fuster expresó que desea voltear la página sobre este caso.



“Él habló y solo salí a defenderme. Fue horrible, ahora a voltear la página”, dijo Luciana Fuster.



Sobre Emilio Jaime, mencionó que seguirán saliendo.



“Dije que nos estamos conociendo un poco más. Si se dice que tengo o no tengo cara de santita, en realidad no busco con mi cara aparentar otra cosa, pero el tema de los códigos a mí no me parece. Ya conté que Emilio y Austin no son amigos hace dos años”, mencionó Luciana Fuster.