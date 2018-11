Luciana Fuster: "De Austin Palao rescato lo bueno y lo malo me sirve para aprender" | ENTREVISTA

Luciana Fuster estuvo en la mira de todos, luego que terminó su relación con Austin Palao y empezó a comentarse que estaba saliendo con Emilio Jaime, quien era amigo de su expareja. Esa situación la afectó, pero ha respirado hondo para continuar con su vida, pues asegura que tiene la conciencia tranquila y camina con la frente en alto. Ahora está soltera, pero no le cierra las puertas al amor.

Luciana, en estos días se habla de Emilio, de Austin... Tu vida sentimental se ha expuesto...

Nunca he sido de exponer mi vida privada y todo el mundo lo tiene claro. No me gusta. Me da pena que se haya dado de esta manera. No deseo hablar de este tema, me parece repetitivo.



A veces uno a los 19 o 20 años no ha madurado emocionalmente, ¿te pasa?

En realidad, soy bastante madura para mi edad. Por esto de trabajar en televisión aprendí más temprano, pero claro, no he alcanzado la madurez que tiene un adulto. Me falta aprender, vivir más. Me puedo equivocar y todo sirve para seguir aprendiendo.



A veces, a los jóvenes las decepciones amorosas les afectan el doble, ¿verdad?

La verdad, no sé si tenga que ver con ser más joven o no. A cualquier persona le puede chocar de diversas formas, depende de la estabilidad emocional.

¿Estás disfrutando tu soltería?

Sí. Yo no estoy buscando tener una relación ahorita. Pero que pase lo que tenga que pasar. Yo dejo las puertas abiertas, ya que tampoco me voy a cerrar ni voy a estar sola, pues creo que tengo derecho a salir con gente, conocer, ver qué pasa más adelante.



¿Crees en el ‘luto’?

Yo te puedo decir que cada uno es libre de hacer con su vida lo que quiera. Yo pienso que no hay un tiempo específico. O sea, si tuviste una relación de dos años, no creo que tengas que esperar dos años para volver a enamorarte, porque a las finales la persona llega cuando tiene que llegar.

Luciana Fuster: "De Austin Palao rescato lo bueno y lo malo me sirve para aprender"



El amor se presenta y uno no puede hacer nada...

Claro. Uno no elige. Yo creo que la persona que es para ti, viene en el momento indicado.



Eres inteligente, guapa y divertida. ¿Debes tener un montón de pretendientes?

En realidad tengo bastantes amigos. Ahorita no me están buscando muchos chicos, pero soy superamiguera, salgo con quien me diga ‘vamos a comer’ y no tengo problemas.

Ahí Emilio tiene puntos extras, algunos pasos adelante.

Es que a Emilio lo conozco desde que entré a la televisión, nos conocemos desde chiquitos, toda una vida.



Algunos consideran que no puede haber amistad entre un hombre y una mujer.

Eso es falso. Tengo un mejor amigo de toda la vida, desde el colegio. Esté con quien esté, siempre tendré amigos. A mí no me parece mal.



De lo bueno se aprende, y de lo malo también. ¿Qué aprendiste de tu relación con Austin?

Rescato lo bueno. Lo malo me sirve para aprender. Considero que hice las cosas bien durante toda la relación y seguiré por ese camino.



En sus palabras, él quiere dar a entender que actuaste mal...

De verdad, no quiero hablar de ese tema. Para mí está cerradísimo.

Ahora el nuevo galán, ¿qué requisitos debe cumplir?

Nadie sabe qué pueda pasar, pero tiene que ser alguien que me acompañe en lo que estoy haciendo.



Imagino que por ahora no piensas en casarte o en tener hijos...

No, de ninguna manera. Lo último que estoy pensando es en eso. (Tal vez) muchísimo más adelante.



Te han acusado de mil cosas en redes sociales, ¿cómo lo tomaste?

Haga las cosas bien o mal, siempre habrá críticas. Cuando una persona tiene claro lo que está haciendo, no tiene por qué afectarte lo que dicen los demás.

¿Estás con la conciencia limpia?

Sí, con la conciencia limpia y la frente en alto. Dejarme bajonear por personas que no saben lo que pasó, para nada. Lo que verdaderamente importa es lo que dicen las personas que saben.



Ahora en el bloque de espectáculos, ¿cómo te va?

De hecho empecé hace cuatro años en televisión. Entré cuando tenía 15, y ahorita ya cumpliré 20. Estoy agradecida con las oportunidades que se están dando.



¿Admiras a algún conductor o conductora en especial?

Admiro a Gian Piero y Renzo, son unas excelentes personas. Los tomo como referencia. Me parecen muy buenos en lo que hacen.