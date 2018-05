Luciana Fuster: "Hay amor y respeto con Austin Palao" [VIDEO]

Luciana Fuster comentó que la confianza es la base de su relación con Austin Palao y, por ello, no están metidos en escándalos.



“Nos va bien como pareja porque hay mucho amor, pero también respeto y confianza. Ambos trabajamos en diferentes canales, pero nos vemos casi a diario, compartimos muchos momentos. Ahora me acompañó a mi lanzamiento como empresaria”, dijo Luciana Fuster al inaugurar su tienda de ropa ‘Hechizo’ en el centro comercial ‘El Zapatón’ del Centro de Lima . (E. C)



