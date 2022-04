Gran polémica ha causado el encuentro entre Luciana Fuster y Flavia Laos en el baby shower de la hermana de Patricio Parodi y los conductores de ‘América Hoy’ no dudaron en comentarlo y dar sus posturas.

Janet Barboza fue bastante crítica y argumentó que Luciana Fuster no debió asistir a la casa de Patricio Parodi, pese a que es su pareja. Según dijo, Majo Parodi ha dejado en claro su distancia con la modelo.

“No debió ir Luciana Fuster porque no es amiga de la hermana del Pato y ellas lo han dejado saber en sus redes sociales, han dado su sentir que Luciana no les cae bien”, resaltó.

Sin embargo, Brunella Horna tuvo otra postura, pues señaló que Flavia Laos es la persona que no debió estar en el evento por ser expareja y por respeto a la familia. Al respecto, Ethel Pozo argumentó que está bien que ambas estén.

“La mía es que ambas vayan al baby shower, Flavia ha estado años con ella, es su amiga. Ella está yendo por la bebita, no por otra cosa”, dijo la hija de Gisela Valcárcel.

Christian Domínguez sobre Luciana Fuster en baby shower https://www.americatv.com.pe/noticias/

Christian Domínguez aconseja a Luciana Fuster

Al respecto, Christian Domínguez marcó su postura y aseguró que Luciana Fuster no hubiese asistido al evento, donde también estaba Flavia Laos. Según dijo, debió dejarle en claro a Patricio que confía en que no conversará con su expareja.

“Si yo estuviera en la posición de Luciana, no hubiera ido porque justamente trataría de evitar lo que pasó. Sé que son muy amigas, sé que habrá esta exclusión, habrá una diferencia, entonces para no sentirme mal yo ni para hacer pasar mal momento a mi pareja, le digo sabes qué mira yo confío en ti, no conversarás, está la familia de por medio”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

‘Felpudini’ revela por qué ya no trabaja con Jorge Benavides: “A los viejitos nos han castigado”

Cuto Guadalupe escribe: Cuando pienses en volver y el sueño americano

Vania habla sobre su ruptura con Mario Irivarren: “A veces uno pierde el rumbo por seguir el de los demás”