Luciana Fuster en Combate: "Jamás le fui infiel a Austin Palao con Emilio Jaime" | VIDEO | FOTOS

Luego que Luciana Fuster rompiera su silencio sobre la relación tormentosa que vivió al lado de Austin Palao donde dejó entrever que el chico reality la maltrataba, ahora la modelo salió al frente en Combate para negar que le fue infiel al actual participante de Esto es Guerra con Emilio Jaime.



En declaraciones al programa 'Válgame Dios', Luciana Fuster contó que Austin Palao no la trataba bien y discutía continuamente con ella pese a que en redes sociales todo era paz y felicidad.



En Combate, Luciana Fuster aseguró que no le fue infiel a Austin Palao con Emilio Jaime como dio a entender Facundo González en el programa ‘En boca de todos’, donde el también participante de Esto es Guerra estaba como invitado.



"Jamás le fui infiel a Austin Palao con Emilio Jaime y eso es algo que Austin tiene claro, de otra forma, no creo que en el momento que decidió terminarme me hubiera vuelto a buscar para regresar", indicó Luciana Fuster en Combate.



Según Luciana Fuster, ella no creía que de su ex relación Austin Palao se "haga un circo", mencionó en Combate y culpó a Facundo González por decir que "sacaba los pies del plato".

En ‘En boca de todos’, Facundo González indicó que "Emilio (Jaime) ‘jalaba’ a Luciana Fuster en su carro, pero un día le agarró la pierna y le dijo: ‘Si alguna vez vas a ser infiel a Austin (Palao), que sea conmigo’”, contó.

“Es un poco fuerte lo que dice Facundo, pero es verdad. Esa situación pasó hace seis o siete meses, ella me lo contó. Me sentí sorprendido, decepcionado y no lo podía creer. Con Emilio (Jaime) éramos grandes amigos”, agregó Austin Palao en el programa de América TV.

Aunque Luciana Fuster aceptó que esto sucedió entre Emilio Jaime, no lo tomó a mal, pues sabe que el modelo es gracioso, sin embargo, no fue lo mismo con Austin Palao en ese entonces, quien decidió terminar la relación amical.

Luciana Fuster sostuvo en Combate que ya lleva unos meses saliendo con Emilio Jaime y que recién "se están conociendo".