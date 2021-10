La integrante de ‘Esto es guerra’ e influencer, Luciana Fuster se puso nostálgica cuando sus seguidores de Instagram le preguntaron por su paso por el fenecido programa ‘Combate’ emitido por ATV.

Así lo señaló la influencer a sus más de 4 millones de seguidores en Instagram debido a esto vio varios videos del reality y compartió uno en especial.

“Me puse nostálgica y me puso a ver videos de Combate y encontré el último programa porque me tocó cerrar la última competencia de la historia de Combate. Así que les voy a poner el video completo”, se escucha decir en sus historias de Instagram.

En el video se ve muy alegre y nerviosa a Luciana, quien en ese reality pertenecía al equipo rojo cuyo capitán era Said Palao. Ella debía enfrentarse a Brenda Carvalho, quien pertenecía al equipo verde cuyo capitán era Mario Hart, hoy capitán de los combatientes en ‘Esto es guerra’.

Tal como recuerda Luciana, ella y Brenda cerraron con competencia. Ambas debían superar un circuito y la final cortar un palo de madera con un serrucho. Las competidoras dieron todo de sí, pero la ganadora fue Luciana Fuster, quien recibió la celebración de todo su equipo.

