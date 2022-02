FUERTE. Luciana Fuster decidió emitir un comunicado a través de sus redes sociales para denunciar los ataques que ha venido sufriendo en las últimas semanas. Tras hacer pública su relación sentimental con Patricio Parodi, la modelo confesó pasar un mal momento ante el “bullying” que recibe.

En su pronunciamiento, la modelo revela la dura situación por la que pasa tras las críticas que viene recibiendo de sus seguidores y los programas de televisión. Según dijo, intentó normalizar la situación por ser una figura pública, sin embargo, ya se cansó.

En ese sentido, pidió a las autoridades locales ayuda psicológica, puesto que teme caer en depresión, ya que se la pasa encerrada en su habitación llorando.

Mensajes de Luciana Fuster vía Instagram

COMUNICADO DE LUCIANA FUSTER

Trome comparte líneas abajo el pronunciamiento de Luciana Fuster ante los fuertes cuestionamientos que viene recibiendo:

“Basta, por favor. Me callé mucho tiempo. Intenté normalizar lo que hacen conmigo y con muchas mujeres, excusándolos yo misma con lo que muchos me hicieron creer... “Eres figura pública y tienes que aceptar lo que digan de ti”

No más agresión y maltrato psicológico. No estoy bien, tengo miedo de lo que están haciendo con mi nombre y reputación. Tengo miedo de salir a la calle. Tengo miedo de lo que me pueda hacer por odio. En mi casa no salgo de mi cuarto ni paro de llorar

Es horrible tener que hacer como si estuviera bien e intentar creérmelo. Tengo miedo de caer en depresión. Mi trabajo es en la radio, TV y las redes y tengo que estar sonriendo y con energía siempre. Recibo muchas palabras de odio y ataques a diario.

Tengo derecho a vivir, no solo como yo quiero. Si no que nadie debería poder inventar cosas sobre mi, difamarme, desprestigiarme, ni mucho menos volverme vulnerable y punto de ataque ante un país y demás.

Luciana Fuster y parte de su fuerte comunicado en redes sociales. Foto: Instagram

Tengo derecho a la privacidad y a que respete mi dignidad. Detrás del personaje o figura pública Luciana Fuster, existe una Luciana humana. El personaje sigue, la persona se destruye

El país entero sabe lo que están haciendo y más allá de que algunos puedan creer las mentiras de ciertos programas y otros no, las autoridades siguen permitiendo que se maltrate a una mujer. Necesito ayuda, ya no puedo más, no es justo.

Vivo con temor de hacer algo que me gusta por el rechazo que me están generando. Temo que se burlen también de lo que me está pasando. Nadie puede vivir así y no se lo deseo a nadie

Nunca vi una campaña de bullying y odio tan grande en ningún país del mundo. Es algo inaceptable, duele, duele mucho ”.