QUIERE SER MISS. Luciana Fuster tendría como mete el próximo año convertirse en la nueva Miss Perú y ser la sucesora de Alessia Rovegno. La organizadora del certamen de belleza, Jessica Newton, confirmó que la modelo se acercó a conversar con ella y mostrarle sus deseos.

Según contó al programa ‘América Hoy’, la pareja de Patricio Parodi se muestra optimista de ser una de las candidatas del Miss Perú y llevarse la tan ansiada corona.

“Siempre conversamos con Luciana, me parece guapísima y me encantaría sí verla sobre el escenario. Hemos conversado varias veces, incluso Luciana se acercó a mí en el último Miss Perú y me dijo ‘yo soy la próxima’ , así que vamos a ver si tiene el valor de tentar la corona”, sostuvo.

LA NEWTON HABLA DE FLAVIA LAOS

Jessica Newton ya viene pensando en el Miss Perú 2023, sin embargo, entre sus opciones no tiene mapeada a Flavia Laos. Así se dejó en claro durante una entrevista que tuvo con el programa ‘América Hoy’, donde la organizadora del certamen de belleza aseguró no conocer a la pareja de Austin Palao.

Al ser consultada si Flavia Laos podría ser la próxima Miss Perú, Jessica Newton argumentó. “ Me parece guapa, pero nunca la he visto personalmente ”, dijo.