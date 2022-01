CONFIRMADO. Luciana Fuster fue presentada el último lunes como modelo del nuevo formato de ‘Habacilar’. Detrás de cámaras, la chica reality decidió confirmar su romance con Patricio Parodi y dio mayores detalles para evitar las especulaciones.

El reportero de América Espectáculos le consultó directamente a Luciana si tiene una relación con el ‘Pato’ Parodi. La modelo señaló que, si bien no han oficializado, recalcó que sí están saliendo como pareja.

“Está enamorado de mí sí, pero así como que somos enamorados... es que es muy confuso. Es cuando tú estás con una persona, tú decides estar con una persona, lo que más pesa es la palabra, entonces dices vamos, más allá de la oficialización, como se puede dar o no”, señaló la joven modelo.

Esto luego que le llovieran las críticas por su supuesta amistad con Flavia Laos, quien tuvo un largo romance con Patricio.

“Estamos en un momento así, muy tranquilo, nos conocemos hace años, pero conociéndonos de otra forma , sí estamos saliendo, si es lo que todo el mundo quiere saber , en algún momento de repente diremos que somos oficiales. No hay apuro de parte de ninguno, todo está cool”, aclaró.

LUCIANA FUSTER ACLARA CRÍTICAS

La modelo decidió aclarar las críticas que recibió luego de haber realizado un live en Instagram. Luciana Fuster señaló que las personas que “le tiran hate” no son sus seguidores.

“Ellos no son mis seguidores, los que entran para criticar, para tirar su hate, no son mis seguidores. Cosita que yo digo la usan y le dan vueltas como les dan la gana, y cuando yo digo algo ya no tiene credibilidad. Decirles no hables de mí si no me conoces”, señaló.