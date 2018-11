HOLA, MI BARRUNTO. .. Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’...



La modelo LUCIANA FUSTER contó que no volverá a perdonar una infidelidad, pues reconoció que lo hizo en una oportunidad y que fue una tonta. Ayayayyy...



La conductora TULA RODRÍGUEZ compartió un mensaje en sus redes sociales y le pidió a Dios que le dé sabiduría para entender su propósito, en alusión al delicado estado de salud que atraviesa su esposo JAVIER CARMONA. ¡Fuerza...!



La ‘guerrera’ ANGIE ARIZAGA olvidó rapidito a NICOLA PORCELLA, pues fue captada bailando bien pegadita en una discoteca y dándose besos con un misterioso joven, quien sería primo de YACO ESKENAZI. Manya...



Me pasan el talán de que MIGUEL ‘CONEJO’ REBOSIO está babeando con su último hijo y dice que ahora ‘cerrará la fábrica’...



LUIS BACA y JONATHAN ROJAS desmintieron tener desacuerdos tras conocerse que no ensayan juntos por las presentaciones del cumbiambero con ‘La Gran Orquesta’...



Bueno, soy fuga porque mi amorcito se alucina goleador y dice que esta noche anotará unos golazos... Suuuaaaveee.