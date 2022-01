NO AGUANTA PULGAS. Luciana Fuster realizó un en vivo en Instagram para responder preguntas de sus seguidores. No obstante, la mayoría de las interrogantes mencionaban a Patricio Parodi y su presunta relación.

Incluso los mismos espectadores del ‘en vivo’ notaron que la chica reality evitaba responder cualquier cosa que tenga que ver con el ex de Flavia Laos.

“No debo meterme con los ex de mis mejores amigas”, “¿Por qué ignoras toda pregunta relacionada al Pato? Si paras subiendo historias, fresca”, “Te gusta el arroz con pato”, “Responde lo que le conviene”, fueron algunas de las cosas que escribieron los usuaruos, según mostró ‘Amor y Fuego’.

Luciana Fuster ‘cuadra’ a usuaria que le mencionó ‘relación’ con ‘Pato’ Parodi. Foto: Captura

Pero, Luciana no aguantó más y arremetió contra usuaria: “‘ Responde lo que le conviene, más viva’, me ponen (...) ¿Qué quieres, que responda tus cochinadas? Qué me va importar responder cosas feas”, señaló.

Luciana Fuster evita oficializar a Patricio Parodi

Luego del viaje que realizaron Luciana Fuster y Patricio Parodi, con un grupo de amigos, la modelo fue consultada sobre si oficializaría al capitán de Esto es Guerra después de ser captados muy juntos e incluso dormir abrazados.

Fuster evitó responder la pregunta y dijo: “La gente especula desde que nos saludamos, desde que nos conocimos creo. Ese tema lo que tengo ahí y ya, también estuvo también Alessandra Fuller, que es de mi mejor amiga, y con unos amigos más, todo súper bien (…) Fue en grupo, Patricio y uno de mis mejores amigos que estuvieron por allá, era un círculo de gente que nos conocíamos”, enfatizó.

