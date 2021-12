Diego Rodríguez finalmente se pronunció luego de la avalancha de críticas que recibió Luciana Fuster tras ser ampayada con él saliendo de una fiesta en Pachacamac. El chico reality recalcó que solo tiene una amistad con la modelo.

“Luciana y yo tenemos una bonita amistad, salimos juntos en grupo pero tú sabes cómo son las cámaras que solo se centraron en Luciana y en mí, pero estuvimos con un montón de gente y nos regresamos juntos porque somos amigos. La pasamos bien y somos amigos, no hay nada más que eso, jamás pasaría nada más que una amistad con Luciana”, dijo para ‘Estás en Todas’.

Asimismo, aseguró que puede entender que Luciana Fuster se haya incomodado hasta las lágrimas por las críticas que reicbió. “A mí me da mucha pena porque es mi amiga. Nosotros por mucho tiempo no fuimos amigos, somos muy orgullosos los dos, pero ahora en el programa nos hemos llevado súper bien, hemos tenido la oportunidad de conversar. A la gente le diría que no especule, pregunten y yo no tengo ningún reparo en responder con la verdad”, acotó Diego Rodríguez.

Finalmente, espera que dejen de hacerle ‘cargamontón’ tanto a Luciana como a él. “He visto comentarios diciendome que era la ex de mi amigo y sí, efectivamente, y es algo que no me merezco porque no estaría con la ex de un amigo”, indicó.

LUCIANA DICE QUE SALDRÁ CON DIEGO ESTE FIN DE SEMANA

NO AGUANTA PULGAS. Luciana Fuster se volvió a pronunciar luego del polémico ampay que protagonizó con Diego Rodríguez, el mismo que le valió una avalancha de críticas por parte de varios programas de espectáculos y de sus seguidores.

“Yo creo que todo se resume en que hay límites, límites en lo que uno pueda hacer o decir y límites con lo que uno pueda aguantar y soportar. Muchas veces yo intento verlo como que se inventaron una cosa y ya, una raya más al tigre pero no es así, no tengo por qué soportarlo, no tengo por qué aguantarlo, no tengo por qué perdonar que la gente se invente cosas porque soy pública y lo pueden hacer, no es así. Yo haga lo que haga, nadie tiene derecho a criticar ni calificar ni juzgar ni nada”, indicó la chica reality en declaraciones para ‘Estás en Todas’.

Asimismo, aseguró que este tema le valió problemas con su familia. “Nosotros por ser públicos está bien que estemos expuestos peor no tenemos por qué aceptar que manchen nuestra dignidad, nuestro nombre, nuestros apellidos y mucho menos que afecten a nuestras familias”, acotó.

Finalmente, Luciana Fuster afirmó que no se ha distanciado de Diego Rodríguez tras el ampay. “Este fin de semana probablemente vuelve a salir con el mismo grupo, con Diego y con la misma gente. Tengo 22 años y todo el derecho del mundo de vivir y hacer lo que yo quiera con mi vida. Nadie tiene por qué meterse, criticarme y más aún si no estoy diciendo algo de mi vida personal, simplemente estoy saliendo con amigos”, concluyó.

