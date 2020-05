Luciana Fuster e Ignacio Baladán se volvieron a ver las caras en ‘Esto es Guerra’ tras varios meses de estar alejados debido a la cuarentena y de haber roto palitos. Aunque ambos dijeron que no tienen ningún problema en estar juntos en el mismo equipo y que siguen siendo amigos, cada uno está por su lado en el reality.

“No hay nada que me incomode, si hubiera algo que me incomode no hubiese venido”, dijo Ignacio Baladán al ser interrogado por la reportera de ‘Estás en Todas’.

Sobre su actual relación con Luciana Fuster, el uruguayo dijo que todo está bien con ella, pero hubo un silencio cuando le preguntaron si aún siguen siendo amigos. “Hay una relación cordial como siempre hubo. Nunca cambió nada, siempre hemos sido amigos y lo seguimos siendo”

En tanto, Luciana Fuster aseguró que “hay una onda chévere” con Ignacio y que si no pasó nada “nadie se muere”.

“Muchas cosas se pueden decir, pero siempre lo dije, fuimos amigos, somos amigos y hasta ahora hay una onda chévere y ahora más que estamos en el mismo equipo. Yo en un momento dije que sí y vamos a ver que onda si pasaba algo no se dio y como lo he dicho y repetido mil veces, nadie se muere, nos llevamos bien y todo queda ahí”, recalcó la modelo.

Ignacio Baladán y Luciana Fuster de lejitos en 'Esto es Guerra' tras frustrado romance

NO FUNCIONÓ RELACIÓN

En el mes de marzo Luciana Fuster sostuvo su ‘relación de salientes’ que mantenía con el uruguayo Ignacio Baladán ya no va más.

“Dije que éramos amigos, que estábamos viendo qué onda, si pasaba algo, todo chévere, si no, nadie se muere. Quiero estar sola ahorita, igual hemos quedado súper bien, somos amigos. Todo sigue igual”, contó Luciana Fuster a América Espectáculos.

Se especuló que el fin su ‘floreciente romance’ se debía a terceras personas, sin embargo, Luciana Fuster asegura que necesita espacio para ella y que, por el momento, prefiere estar sola.

“No creo que tenga nada que ver con nosotros en sí, sino conmigo, quiero mi espacio, quiero estar sola”, agregó Luciana Fuster.

Luciana Fuster terminó su relación con Ignacio Baladán