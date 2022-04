Luciana Fuster dijo en sus redes sociales que no se tomaría fotografías en lencería porque esas prendas se utilizaban debajo de la ropa. Sin embargo, los usuarios no tardaron en hacer públicas algunas imágenes de la modelo precisamente posando en este tipo de piezas íntimas.

“La lencería se usa debajo de la ropa, entonces creo que no me tomaría fotos en lencería, en bikini sí, en lencería no porque siento que es algo íntimo”, dijo Luciana Fuster en sus redes sociales.

Instarándula reveló algunas imágenes que los usuarios le enviaron de Luciana Fuster posando en lencería, hecho que generó controversias pues ella dijo que no usaría estas prendas para tomarse fotos.

“Cuando quieres enviarle una indirecta pero te olvidas de todo tu pasado fotográfico. Le salió mal mandar su chiquita, pero felizmente no le gusta el morbo“, escribió Samu en su cuenta de Instagram.

FOTOS DE LUCIANA FUSTER EN LENCERÍA

Luciana Fuster dijo que no se tomaría fotos en lencería y usuarios le recuerdan su pasado

Luciana Fuster: “Jamás me voy a sentir excluida en la casa de mi novio”

Luciana Fuster y Flavia Laos, expareja de Patricio Parodi, fueron invitadas al Baby shower de la hermana del ‘Pato’; al ser consultada sobre si se sintió excluida o incómoda, la modelo tuvo una contundente respuesta.

“Estoy bien (…) Todo lo contrario, jamás me voy a sentir excluida en la casa de mi novio, sabemos que tienen una amistad, yo estaba ahí como invitada de Patricio y ya”, enfatizó.

