NUEVAMENTE EN EL OJO DE LA TORMENTA. Luego de que Rodrigo Gonzalez revelara una conversación de Luciana Fuster, donde dice que cobra hasta 500 dólares por promocionar una marca en sus redes sociales, la modelo volvió a levantar la polémica.

Esta vez, la también locutora radial se ganó varios comentarios negativos en una dinámica con sus seguidores de Instagram, a quien les pidió que compartan con ella alguna experiencia tóxica, prometiendo que las mejores serían publicadas. “Le revisé el celular mientras iba al baño”, decía una de las historias que escogió.

“Ok, eso es normal. Perdón! Eso NO es normal ¿o si?”, contestó Luciana Fuster gandándose el repudio de sus seguidores, según ella misma confirmó en una historia posterior.

“Una vez más confirmo y reafirmo que mi sentido del humor es solo para inteligentes, chicos. No es posible que por poner que está bien revisar el teléfono, de broma, porque se entiende que todas mis respuestas son con humor, ay ya no se ni por qué lo explico de verdad”, dijo molesta.

“No es posible que me pongan que es una falta de respeto, que no debería poner esto es mis historias. Gente, si no entienden el humor los invito a que salgan de mis historias porque no soporto los comentarios así”, agregó Luciana Fuster.

