SE DICEN DE TODO. Luciana Fuster e Ignacio Baladán aprovechan juego de Esto es Guerra para decirse lo que realmente piensan el uno del otro.

Continúan picones. Luciana Fuster e Ignacio Baladán participaron de un juego donde tenían que recrear escenas del programa Al Fondo Hay Sitio. La modelo y el pastelero aprovecharon esta secuencia para mandarse indirectas que terminaron revelando más sobre su distanciamiento.

Por ejemplo, Ignacio Baladán logró decirle a Luciana Fuster que “tampoco era la favorita de su mamá”. Esta declaración la hace después de que la modelo indicó en una transmisión en vivo que su madre no veía con buenos ojos al chico reality.

“Voy a ser bien sincera. No les voy a decir: ‘ay, sí, que sea lindo’. La aprobación de mi mamá, apunten, si tu mamá te dice no es no. Gracias a ella estoy feliz y tranquilísima”, mencionó Luciana Fuster.

Además, Ignacio Baladán dio a entender que puso en más de una ocasión “las manos al fuego” por Luciana Fuster y mencionó que “él con sus amigas no se besa”. La polémica entre ambos empezó porque la modelo expresó que el pastelero aún le tira los perros y que fue ella quien decidió que continuarán su relación como amigos.

Luciana Fuster e Ignacio Baladán se mandan indirectas en Esto es Guerra (TROME)

Luciana Fuster habló sobre Ignacio Baladán.

Ignacio Baladán y su furiosa respuesta a Luciana Fuster por decir que lo puso en la friendzone

