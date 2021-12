Luciana Fuster rompió su silencio luego que Amor y Fuego emitiera unas imágenes donde se le ve en compañía del chico reality Diego Rodríguez en una discoteca, por lo que habría dejado en el pasado el romance que vivió con Patricio Parodi, expareja de su amiga Flavia Laos.

La modelo comentó el avance del programa de Rodrigo González en Instagram y expresó su indignación por dar a entrever que tendría un amorío con su compañero de Esto es Guerra.

“Que fácil es poner una nota diciendo “miren con quien se fue Luciana. A mi pónganme las imágenes de a dónde llegué y esa es la verdad. Llegué a mi casa después de la fiesta”, escribió la chica reality.

Además, agregó que lo que dan a entender en Amor y Fuego está ‘fuera de lugar’. “¿Que nos escondemos porque yo subí antes al taxi? Yo simplemente me quería ir. Diego se demoró y obvio lo esperé porque no me iba regresar sola desde Pachacamac”, indicó.

EL AMPAY DE LUCIANA Y DIEGO

Este lunes, Amor y Fuego difundió imágenes de Luciana Fuster y Diego Rodríguez en una fiesta de Pachacamac. Según se pudo observar en el reportaje, los integrantes de “Esto es guerra” compartieron una velada junto a otros amigos, pero claramente Diego tuvo atenciones especiales con la modelo, como acompañarla a al baño.

Además, en la nota se pudo evidenciar que Luciana se fue de la fiesta junto a Diego Rodríguez a las 2:30 a.m.

Cabe mencionar que a esa misma reunión asistió Lorena Celis, expareja de Diego Rodríguez, pero no cruzaron palabra alguna y que en otra parte de la ciudad, Patricio Parodi se divertía con Ignacio Baladán y Jazmín Pinedo.

