Luciana Fuster afirmó que se lleva muy bien con la familia de su novio, Patricio Parodi, ya no le molestan las críticas y aún no sabe si continuará el próximo año en ‘Esto es guerra’. Además, es parte de la campaña ‘Un gran día’ a favor de los niños y niñas de la casa de Ronald McDonald y los jóvenes de Aladeas Infantiles SOS Perú.

“(La renovación de contrato) es un tema que recién se ve en estos últimos meses para ver si sigo el próximo año en ‘Esto es guerra’, el programa de radio. Lo que realmente porque son mis dos pasiones”, señaló.

A lo mejor te gustaría incursionar en la actuación...

Tendría que ver. Yo siempre he dicho que, si uno quiere hacer algo, tienes que hacerlo bien, tener tiempo y ahorita entre el programa y la radio estoy con el tiempo full. Pero cuando uno quiere puede, puedes hacerte un tiempito, ves la forma de acomodarte y sería bonito. De hecho, este año hice una película que sale el próximo año y vamos a ver que va saliendo.

Te animarías a hacer escenas de besos o algo más...

Bueno, yo no soy actriz, no me tocó ningún papel así y lo pensaría en el momento.

Con Patricio hicieron escenas románticas en La Academia...

Sí nos tocó, es una locura y con Pato sí porque es mi novio. Es complicadito, de hecho, el rol de las actrices de los actores es bastante complejo, es un tema netamente profesional y es bastante respetable. A mí me encantaría.

Algunos de tus compañeros que han incursionado en la actuación y han sido criticados porque quizá no se prepararon lo suficiente.

Bueno las críticas están siempre, con eso no podemos hacer nada.

Tú cómo tomas las críticas, ¿te afectan?

Ya ahora no. Tampoco es que me acostumbré, uno no se puede acostumbrar a vivir constantemente con críticas, pero no le puedes dar el poder al resto de definirte ni de hacerte creer como eres. Entonces oídos sordos, lo tomo de quien viene. En algún momento sí me afectó porque soy un ser humano y cómo lo repetí muchas veces detrás de Luciana Fuster la figura pública, está Luciana Fuster humana, la hija de su mami, la que tiene hermanas, la que tiene papá, la que tiene un trabajo. Entonces es complicado a veces, pero dentro de todo yo creo que ya aprendí a dejar de lado las críticas negativas, sobre todo.

Cómo te llevas con las hermanas de Patricio porque se decía que no había una buena relación.

Estamos bien, con Pato estamos bastante bien, con las hermanas y la familia también. Nos llevamos muy bien y eso es lo importante. Este año ha sido muy bueno para mí, estoy bastante feliz, tranquila, con full trabajo, mi familia y las personas que amo y quiero están bien, eso es todo para mí.

MIRA TAMBIÉN: El Pato y Luciana Fuster viajaron a Disney para disfrutar de su amor y reventar las tarjetas de crédito

Te vemos muy cariñosa con la sobrina de Pato, por ahí no han hablado de a encargar.

No imagínate todavía tengo 23.

¿Te animarías a congelar tus óvulos?

No he investigado mucho sobre este tema, no estoy enterada de que se trata. No quiero ser mamá muy grande, pero tampoco ahorita chibola

¿Si tuvieras que hacer un mea culpa, te arrepientes de algo?

De nada. Yo creo que todo en la vida sirve para aprender, para avanzar y nadie es quien para criticar o juzgar las decisiones de otra persona. Creo que lo importante es quedarte con lo que a ti te suma, lo que te fortalece y te hace crecer.

Por último, anunció la campaña ‘Un gran día’, que se realizará el 9 de diciembre.

Es una jornada solidaria donde Arcos Dorados, el mayor operador de McDonald’s en América Latina y el Caribe, donará el 100 % de las ventas a nivel nacional de su icónica hamburguesa Big Mac, en favor de las niñas y niños de la Asociación Casa Ronald McDonald, y los jóvenes de Aldeas Infantiles SOS Perú.