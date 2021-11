Lesly Castillo se pronunció sobre el comentado ampay entre Patricio Parodi y Luciana Fuster, luego que las críticas cayeran sobre la chica reality por faltar a su amistad con Flavia Laos, a quien consideraba su amiga.

“Uno tiene que tener siempre códigos... se los digo por experiencia... estos son valores. Tú no puedes meterte con el marido de la amiga o con el mejor amigo... no es bueno, eso nunca va terninar en bien puerto. Yo pienso que las jovencitas deben tener más cuidado para que no queden mal... no sé si son las hormonas...”, dijo la modelo en declaraciones a Instarándula.

Asimismo, lanzó un consejo a las ‘niñitas’ para que tengan cuidado y conservar ssus amitades para toda la vida. “Tengan mucho cuidado en caer en la tentación”, agregó entre risas.

Finalmente, calificó a Luciana Fuster como ‘inexperta’. “Todavía no sabe lo que es realmente la amistad... pero culpa de ella no es, también hay un culpable ahí... hay culpa por ambas partes... esperemos que sea su inexperiencia porque es jovencita”, acotó Lesly Castillo.

TE PUEDE INTERESAR

Heladero de Autisha se entera que no es el padre de un niño de 12 años

Juzgado declara nulo matrimonio de Korina Rivadeneira y Mario Hart: los motivos

Daniela Darcourt y Gianfranco Bustios levantaron el trofeo en la gran final de La Voz Kids 2021