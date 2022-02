Luciana Fuster volvió a esto es guerra y , entre lágrimas, pidió que cesen los ataques que viene recibiendo. Horas antes, la joven modelo había enviado un comunicado en el que mencionó tenía miedo caer en la depresión.

Luciana Fuster regresó al reality ‘Esto es guerra’ por los 10 años y en su presentación derramó lágrimas al confesar que no la pasa nada bien debido a que en la calle la insultan con fuertes calificativos.

“Cómo me siento hoy no viene de ahora, sino que tomé la decisión de hablar de algo que hace tiempo tengo guardado. La gente se ha malacostumbrado a decirnos que eres una figura pública y tienes que soportar todo, pero no se dan cuenta que detrás hay un ser humano”, empezó diciendo la joven.

COMUNICADO DE LUCIANA FUSTER

Trome comparte líneas abajo el pronunciamiento de Luciana Fuster ante los fuertes cuestionamientos que viene recibiendo:

“Basta, por favor. Me callé mucho tiempo. Intenté normalizar lo que hacen conmigo y con muchas mujeres, excusándolos yo misma con lo que muchos me hicieron creer... “Eres figura pública y tienes que aceptar lo que digan de ti”

No más agresión y maltrato psicológico. No estoy bien, tengo miedo de lo que están haciendo con mi nombre y reputación. Tengo miedo de salir a la calle. Tengo miedo de lo que me pueda hacer por odio. En mi casa no salgo de mi cuarto ni paro de llorar

Es horrible tener que hacer como si estuviera bien e intentar creérmelo. Tengo miedo de caer en depresión. Mi trabajo es en la radio, TV y las redes y tengo que estar sonriendo y con energía siempre. Recibo muchas palabras de odio y ataques a diario.

Tengo derecho a vivir, no solo como yo quiero. Si no que nadie debería poder inventar cosas sobre mi, difamarme, desprestigiarme, ni mucho menos volverme vulnerable y punto de ataque ante un país y demás.