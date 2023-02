¡UN MAR DE LÁGRIMAS! Luciana Fuster no pudo evitar llorar al mencionar a su madre en la entrevista del Miss Perú 2023. La integrante de Esto es Guerra fue consultada sobre a quién admiraba y no dudó en destacar a su madre.

“Yo cada vez que hablo de mi mamá quiero llorar....(se quiebra) Uy no se me malogra el maquillaje, pero definitivamente, si hay alguien a quien admiro es a mi mamá”, expresó entre lágrimas.

La pareja de Patricio Parodi remarcó que su madre es su modelo a seguir. “ E lla yo creo que es la persona como quién yo quisiera ser, cuando sea grande, o desde ahora” , agregó.

Miss Perú 2023: ¿Por qué Luciana Fuster lloró al hablar de su madre?

La integrante de EEG explicó que su madre es su apoyo incondicional y la persona que siempre está con ella. “Siento que el amor de una madre es incondicional, no soy mamá, pero muchas mujeres que son mamas se pueden sentir identificadas. Me pone súper sensible hablar de ella a pesar de que está todo bien”, remarcó.

“Es quien aguanta toda las cosas conmigo, es quien me acompaña siempre, nunca me va dejar caer, nunca me va hacer dudar de quién soy, siempre está sosteniéndome y no deja que se me vaya la cabeza a las nubes”, indicó.

