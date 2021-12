Magaly Medina no pudo ser ajena a la polémica que envuelve a Luciana Fuster, luego que Rodrigo González lanzara un ampay donde se muestra con Diego Rodríguez. Y es que la chica reality arremetió contra los programas de espectáculos por denigrarla y hasta su hermana invocó a la ministra de la Mujer para que la defienda.

“Luciana Fuster ha llorado amargamente diciendo que le hacen bullying de todos lados, que se burlan de ella, sin embargo, no se queja de los guionistas de su programa”, dijo la Urraca sobre una reciente escena que protagoniza en La Academia de Esto es Guerra.

En ese sentido, le recomendó ser coherente ya que si se queja de otros, como de Amor y Fuego, debería también arremeter contra su casa televisora por los fuertes diálogos que le hicieron grabar con Yvonne Frayssinet, quien encargó a la mamá de Patricio Parodi en la ficción.

“Mira pequeña trepadora arribista, te quiero bien lejos de mi hijo y si eres realmente inteligente te vas de Lima por un buen tiempo. Reconozco que tienes lar armas necesarias para conseguir lo que quieres, pero esta vez te equivocaste de presa... Sé lo que has hecho, me robaste y conozco tus intenciones. La belleza no lo es todo. También están el dinero y el poder y aquí no lo vas a conseguir. Lárgate”, se le escucha diciendo al personaje contra Luciana Fuster.

Tras escuchar los diálogos, Magaly Medina criticó que los guionistas hagan que la llamen trepadora y arribista. “Cazadora le están diciendo en su propio canal. Le hacen decir a un personaje un montón de cosas que seguramente en privado piensan de ella y no se lo dicen de frente”, dijo la Urraca.

“Debería denunciar a los guionistas porque las faltas de respeto que vengan de afuera, bueno, uno las toma como de quien vienen, pero las faltas de respeto de tu equipo de trabajo, no pues, no estamos para eso”, agregó la conductora de Magaly Tv La Firme.

Magaly Medina comentó las recientes declaraciones de Luciana Fuster, que arremetió contra Amor y Fuego por denigrarla. En ese sentido, le aconsejó que también denuncie a los guionistas de La Academia de EEG.

