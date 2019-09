Luciana Fuster molesta por rumores que la vinculan sentimentalmente con Ignacio Baladán

Luciana Fuster se cansó de los rumores que la vinculan sentimentalmente con Ignacio Baladán y afirmó que hay gente malintencionada.

“Siempre hay gente que habla con maldad. Quisiera que empiecen a averiguar de quién sale tanto chisme porque es algo que me afecta bastante... La única relación cercana que tengo con Ignacio es porque yo no tengo carro y él es el único que vive cerca de mi casa. Entonces me trae y regresa. Le agradezco un montón. Siempre buscan la sin razón para hablar e inventar”, dijo la ‘guerrera’, quien añadió que el uruguayo es su amigo.

“Es mi amigo. No sé por qué en Perú les parece raro que un hombre y una mujer sean amigos. Tampoco nos escondemos, todo mundo sabe que vengo y me voy siempre con él”, señaló.

Recordamos que días antes, Emilio Jaime afirmó que su expareja Luciana Fuster 'es libre de rehacer su vida'

En tanto, hace unos meses Ignacio Baladán también fue vinculado con la exmiss Perú Romina Lozano, pero la bella modelo descartó esta versión.