¡SACA CARA! Samu Suárez de Instarándula afirmó que no cree que Luciana Fuster esté obsesionada con Flavia Laos, esto luego que la actriz dejó entrever que ella influía en la actual pareja de Patricio Parodi.

“¿Me están diciendo ustedes que Luciana ha guardado story por story de lo que subió Flavia para luego imitar y hacer lo mismo en sus redes? O sea, ahora, me sorprendió la respuesta que dio Flavia (...) Flavia, si tú realmente crees que Luciana está realmente, ya sería una enfermedad hacer esas cosas, si está a ese nivel, ojo que ahí está mal”, dijo.

El periodista remarcó que no tiene nada contra la modelo ojiverde. “Ojo que nada de esto es un comentario en contra de Flavia, simplemente no creo yo en todos estos rumores y comparaciones y que la otra está obsesionada (...) No creo, no lo creo, es más, nunca lo he creído”, agregó.

En ese sentido, calificó de “exageración” los constantes ataque que recibe Luciana Fuster. “Discúlpenme chicas, yo sé que ustedes quieren mucho a Flavia Laos y todo lo que tú quieras, que es súper linda y súper talentosa, pero de ahí a creer que exista una persona a tal grado de obsesión, yo creo que está muy lejos, muy lejos de ser verdad eso”, concluyó.

