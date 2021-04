Luego de que Magaly Medina y otros usuarios la cuestionaran por no haberse ido a trabajar a México como lo había anunciado, Luciana Fuster responde fuerte y claro a las críticas y revela por qué decidió quedarse en el Perú.

Como se recuerda, a inicios de febrero, Luciana Fuster sorprendió al ser presentada como el nuevo jale de “Esto es guerra”. Sin embargo, ella misma dijo que no se quedaría mucho tiempo en el reality.

“De hecho, yo en poquitito tiempo tengo que viajar. Estoy viendo la fecha exacta en la que me tengo que quedar. Me voy para México y me voy a trabajar”, comentó la modelo a “En boca de todos”.

TROME | Luciana Fuster revela por qué no se fue a trabajar a México

Después de dos meses, Luciana Fuster revela los verdaderos motivos por los que decidió quedarse en el país y no emigrar a tierras aztecas.

“Ese es un tema que va a llegar, yo tomo la decisión y punto, pero ahorita quiero disfrutar de todo el trabajo que acá, en el programa mismo y en al radio que volví a entrar. No es fácil tampoco salir de tu país, donde tienes tantas cosas y te toman en cuenta, donde te valoran y donde has crecido. En algún momento me iré, soy chiquita aún, tengo 22 años”, dijo Luciana Fuster.

“Yo soy muy paz y amor. Voy a empezar a responder”, dijo Luciana Fuster a quienes la critican por haberse quedado en Perú.

