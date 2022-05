La integrante de ‘Esto es guerra’, Luciana Fuster aseguró estar encantada con el video de su primer casting para ‘EEG, teens’ que se volvió viral en Tik Tok y que recibió halagos y críticas por su cambio físico.

“Me da risa, parecía un ratoncito, te juro. Lo ve y era totalmente una bebé, tenía 15 años, iba a cumplir 16, tenía la voz de pericote. Hay un montón de gente que me dice: ‘estás igualita’ y otras me dicen que he cambiado”, dijo Luciana Fuster para ‘Más espectáculos’.

“En esa época ni siquiera me maquillaba, imagínate siete años después... Obviamente es lindo, a mí me encanta (el video del primer casting). Yo veo el casting y digo: ‘Oh por Dios, siete años después, mira donde estoy’”, agregó orgullosa la combatiente.

¿Cómo fue su casting?

Luciana Fuster recordó que el casting fue el 2015, había cerca de 27 mil adolescentes que formaban largas colas fuera de las instalaciones de América Televisión pugnando por ser parte de ‘Esto es guerra, teens’.

“Era una locura, mi mamá me esperaba fuera todas las horas, a veces estaba siete de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Se hacía una cola increíble para bailar y hablar en casting interno. Luego hubo dos televisados. Seleccionaron a 24 chicos y de allí sacaron los que quedamos oficialmente”, recordó la también locutora.

