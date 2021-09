Patricio Parodi rompió su silencio luego de los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Luciana Fuster. El popular Pato aseguró que solo son amigos y que graba tiktoks con ella, así como con otras compañeras de EEG, porque al público le gusta.

Asimismo, se refirió a la prensencia de ambos en el cumpleaños de Alejandra Baigorria. “Ellos quieren especular, inventan, de seguro son capaces de inventar que fui con ella, que nos sentamos juntos en una mesa, y si fuera así qué, somos amigos, nos podemos sentar juntos si quieremos, la puedo jalar a su casa si quiero porque es mi amiga, a ella y a cualquier compañera”, arremetió en guerrero en declaraciones a América Espectáculos.

Patricio Parodi aseguró que ya está acostumbrado a los rumores y que no perderá el tiempo en dar explicaciones. “Yo ya he aprendido, he decidido, que hablen no más, no tengo que darle explicaciones a nadie porque estoy soltero, libre, puedo hacer lo que quiera, no lo merece, no voy a gastar mi tiempo explicándole a cada persona... no hay que engañar al público, no puedes soltar información sin pruebas, sin base alguna”, acotó.

LUCIANA FUSTER VS. SAMU

Sobre las declaraciones de Luciana Fuster, que llamó ‘sin oficio’ a Samuel Suárez por hablar de su presunta relación con él, el Pato aseguró que fue la gota que derramó el vaso.

“Si a ella le ha incomodado es algo que ella te puede responder, por lo que sé, a ella también la vinculan con muchas personas y esta puede haber sido la gota que rebalsó el vaso, fue un momento en el que la agarraron cruzada, pero yo te hablo por mí y obviamente estoy fastidiado”, indicó Patricio Parodi.

