LO CUENTA TODO. Luciana Fuster terminó confesando que sí tiene retoquito en la nariz para lucir más perfilada, pese a que en agosto del 2022 lo había negado al decir que no tiene ninguna operación y que solo ahora sabe hacerse el contorno y ponerse iluminador.

“ Recibo muchos mensajes de chicas que preguntan dónde me puse el ácido hialurónico en la nariz . Es la primera vez que lo cuento, porque nunca me pareció relevante (contarlo), pero ya está”, reveló en sus stories de Instagram.

Según explicó la integrante de ‘Esto es Guerra’, tenía la “partecita de la nariz hundida” y por eso decidió realizarse este retoque. Señaló que cada cuerpo y rostro es diferente, por lo que cada uno debe tomar las precauciones del caso.

“ Yo me pongo en esa partecita que la tengo rehundida. No me duele mucho, tengo entendido que en la punta (de la nariz) duele un poco más . Depende mucho de tu cuerpo (el cuánto dura), cada organismo en diferente, a mi me dijeron que tenía que retocarme cada 6 meses. Pero mi cuerpo no reabsorbe el ácido hialurónico. Desde el 2018 me he puesto 3 veces, no se me termina de reabsorber nunca, cuando se me empieza a notar un poquito hundido es es cuando me retoco”, mencionó.

¿LUCIANA FUSTER EN EL MISS PERÚ?

Sobre su posible participación en el Miss Perú, Luciana Fuster volvió a resaltar que ella sí tiene interés en el certamen de belleza, sin embargo, todo depende de la organización, es decir, de Jessica Newton, en caso decida convocarla.

“ Ese es un tema que todavía no he conversado, sí me gustaría , pero depende de la organización. Igual uno tiene que competir para ganar una corona, cada vez hay chicas más lindas compitiendo, así que seré una más en la competencia”, argumentó.