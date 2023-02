¡LE VOLTEÓ LA CARA! Luciana Fuster no quiso declarar para Janet Barboza y América Hoy. La integrante de Esto es Guerra se mostró visiblemente incomoda cando la ‘rulitos’ se le acercó para conversar con ella.

“Me acerque con todo el cariño del mundo y con todo el respeto le puse el micrófono, pensé que se iba a sentir halagada, pero no (...) Nunca más una conductora con mi trayectoria la va a entrevistar”, manifestó Janet Barboza.

Al ver a Janet Barboza, Luciana negó con la cabeza y dijo brevemente: “No quiero hablar de eso, por favor” , agregó.

Janet Barboza choteada por participantes de EEG

¿Qué dijo Ethel Pozo sobre actitud de Luciana Fuster?

Ethel Pozo recordó que Janet Barboza tiene 25 años de trayectoria y se mostró sorprendida por la negativa de Luciana Fuster.

“No sabe de los años que tienes en televisión (...) Es claro que no quiere saber nada de nosotros, yo ya no me acercaría la verdad, pero es educada la he visto así”, manifestó.

Según Janet Barboza, Luciana Fuster se molestó porque hicieron un comparativo de su antes y después, sobre los arreglitos que se hizo.

