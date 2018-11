Luciana Fuster sobre posible relación con Emilio Jaime: "Hay bastante conexión"

La modelo Luciana Fuster dijo que Emilio Jaime, con quien es vinculada sentimentalmente, es un ‘chico lindo’ y tienen bastante ‘conexión’, aunque aclaró que no son pareja.



Se especula que eres pareja de Emilio Jaime, ¿es cierto?

Ahorita estoy tranquila. Salí de una relación hace más de un mes (con Austin Palao). Y bueno, hay un rumor entre Emilio y yo, pero ahorita no hay nada de verdad.



¿Pero están saliendo?

Como amigos puedo salir con miles de personas. Puedo salir con Emilio, porque no veo nada de raro en eso. El día que tenga algo que contarles, lo haré, pues no tengo nada que esconder.



¿Emilio te parece guapo?

Me parece superlindo, tiene proyección y sus metas claras. Me parece un chico lindo. Es uno de mis mejores amigos, con él entré a la televisión hace cuatro años. Hay bastante conexión.



Dicen que de la amistad a establecer una relación no hay mucha distancia...

Nadie sabe lo que va a pasar, por ahora no hay nada. Me verán saliendo con él y con miles de personas que conozco.



Pero no lo descartas...

Yo nunca descarto nada, no sé lo que pueda pasar. Trabajamos todos los días juntos, desde temprano hasta muy tarde y a veces él ‘me jala’ a mi casa, porque vivimos cerca.



¿Y Austin Palao, tu expareja, no es amigo de Emilio?

No son amigos desde hace un año y medio. Cuando estaba con Austin, ellos no tenían comunicación.



