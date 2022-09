Este domingo a las 7 de la noche Luciana Fuster llega a “En esta cocina… Mando yo”. La guapa modelo y novia de Patricio Parodi hará dupla con Fernando Armas y juntos se enfrentan a Valeria Piazza y Edson Dávila. En una reveladora entrevista, la chica reality aceptó que es muy mala en la cocina.

Este domingo estarás en la cocina de Ethel y Yaco, y hemos visto que no eres tan buena en estos quehaceres…

Soy malísima, pésima, en la cocina, pero esta es mi segunda vez, así que ya llegué con algo más de experiencia. Ya lo verán, no lo hice tan mal.

Entonces, está claro que no conquistas por el estómago, ¿cuáles son tus encantos?

Yo no conquisto por el estómago, conquisto con mi personalidad.

¿Pero sí te conquistan por el estómago?

Sí me gusta que me engrían con la comida, pero tampoco soy exigente porque yo tampoco puedo ofrecer mucho en ese sentido. Patricio y yo preferimos el delivery.

¿Sigues alguna dieta?

A mí me gusta mucho comer, picoteo de todo, felizmente, tengo buena genética, no subo de peso. Mi mamá me dice que aproveche ahorita porque después la comida me va a pasar factura.

¿Y qué tal con Fernando Armas?

Fernando es mi “bebito fiu fiu”, somos una gran dupla.

Fernando Armas asegura que sabe cocinar

“Yo sé cocinar y Luciana es una buena alumna, además, nosotros somos amigos, nos seguimos en las redes sociales, así que nos comunicamos bien, hicimos una gran dupla en la cocina”, dijo el actor cómico.

