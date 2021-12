Luciana Fuster se confesó para ‘Más espectáculos’, programa que reemplaza a En boca de todos hasta el estreno de su temporada 2022, y reveló cuál fue su peor ‘roche’ en televisión. Según la modelo, pasó un incómodo momento cuando recién ingresó a Esto es Guerra.

“Cuando yo entré a EEG había una competencia que era un tecnopor que tenías que picarlo y pasar por el centro... entonces, cuando el hueco era así más o menos, me decían ya métete”, reveló la joven influencer para el espacio que ahora conduce Jazmín Pinedo.

Según Luciana, ingresó por el agujero para romperlo con su cuerpo y allí sufrió un percanse con su vestuario. “Entonces, Lucianita linda pasa y el short para abajo”, reveló entre risas.

Para ella, lo que más vergüenza le dio fue que a su lado estaba Patricio Parodi, con quien ahora estaría saliendo luego que las cámaras de Magaly Medina los ampayaran en apasionados besos en una playa de Paracas.

“Estaba Patricio a mi costado y casi me da un ataque de la vergüenza que tenía. Más vergüenza me daba que esté Patricio y la gente que la cámara me haya ponchado en ese momento. Nunca quise ver la repetición, pero no se vio nada, tampoco sé si mis compañeros se acordarán”, dijo.

