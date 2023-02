¡LOS PARCHA EN UNA! Luciana Fuster aclaró el por qué no quiere declarar a América Hoy. La candidata al Miss Perú indicó que no le gusta la dirección del programa y no quiere que usen sus declaraciones para burlas.

“Ellos hablan lo que quieran en su programa siempre todo lo llevan a la burla, a la critica, si voy a dar una opinión de algo para que lo usen en su programa prefiero no hacerlo”, explicó a América Espectáculos.

Luciana Fuster estaría incómoda con América Hoy

La integrante de EEG remarcó que no entiende por qué el espacio que conduce Ethel Pozo la persigue e insiste en recogerle.

“No tengo nada en contra de alguien del programa sino del programa en general de cómo manejan el contenido. No sé si ellos están acostumbrados a atacarse uno al otro, pero no me gusta esa línea, no entiendo por qué tanta persecución”, dijo.

Luciana Fuster aclara que Edson Dávila nunca se le acercó

En otro momento, Luciana Fuster afirmó que Edson Dávila nunca se acercó a ella y solo habló con sus compañeros.

“Si vi a Edson, estaba chacoteando con todos, diciendo “por qué Luciana no quiere”, pero en ningún momento se me acercó (...) Yo le dije espérame un rato y se fue”, manifestó.

