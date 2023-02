¡UYYYY! Rodrigo González, el popular ‘Peluchín’, se refirió a la candidatura de Luciana Fuster al Miss Perú. Según Amor y Fuego, Jessica Newton oficializó a la chica reality luego que Nathaly Terrones fue ampayada con Pancho Rodríguez.

“No te hagas la autocontrolada (...) Todos sabemos cómo te manejas, cuánto te picas y cómo mueves tus hilos para intentar callarnos (...) La Newton le está metiendo una lavada de cara y no lo vamos a permitir”, indicó

Para Gigi Mitre, el mayor obstáculo de Luciana Fuster son la cantidad de detractores que tiene. “Eres empática, pero no simpática, entonces a la gente no le interesa (...) Miss simpatía no vas a ser nunca”, afirmó Peluchín.

Además, el conductor de AyF dejó entrever que podría presentarse cierto favoritismo. “Lo que nosotros opinemos es anecdótico, pero la Newton ya tomó la decisión (...) Ya lo hicieron antes”, agregó.

¿Qué dijo Luciana Fuster sobre su candidatura al Miss Perú?

Tras oficializarse su candidatura al Miss Perú, Luciana Fuster explicó que se esforzará y será como cualquier otra participante del concurso de belleza.

“Lo que quiero que entiendan es que no vengo como Luciana de EEG, yo soy una competidora más, quiero competir como todas (...) Competí en un Miss Teen, participé en Brasil en el 2017, y me traje la corona”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR

Ethel Pozo entrevista a Doña Peta, mamá de Paolo Guerrero: “Me abrió su corazón”

Carlos Alcántara asegura no tener nada en contra de EEG: “Me hubiera encantado concursar cuando era joven”

Amplían medidas de protección a favor de Dalia y su hijo: John Kelvin no puede acercarse a menos de 300 metros