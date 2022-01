¿YA NO SE ESCONDEN? Luciana Fuster y Patricio Parodi siguen encendiendo las alarmas sobre su posible romance. Ambos chicos reality se encuentran disfrutando de sus vacaciones en Estados Unidos junto a un grupo de amigos.

LEE TAMBIÉN: Andrea Llosa sorprende al revelar que estuvo en saliditas con Salim Vera

Este último 16 de enero, los integrantes de “Esto es Guerra” se lucieron juntos en las fotografías que publicó la modelo en su Instagram, en la cuales muestra cómo celebró su cumpleaños.

Cabe precisar que esta no es la primera vez que Luciana Fuster y el ex de Flavia Laos comparten fotos juntos en sus redes sociales; sin embargo, aún no han confirmado una relación sentimental.

Lucina Fuster a Patricio Parodi: “Si esto no es amor, no sé qué es”

En un video de Instarándula, Luciana Fuster apareció cargando en la espalda a Patricio Parodi. No obstante, el hecho que llamó más la atención fue la frase que la modelo le dijo a su compañero. “Si esto no es amor, no sé qué es” , aseguró.

null null

El propio Samu Suaréz dijo que ambos “son los famosillos más mentirosos que existen”. “Encima todo el show que hicieron cuando se especulaba que entre ellos podía existir un romance. Hasta demandas querían hacer”, agregó.

Samu Suárez critica a Lucina Fuster y Patricio Parodi. Foto: Captura

El periodista de espectáculos continuó ‘chancando’ a los chicos reality y recordó que las mentiras tienen patas cortas. “Luego se quejan cuando nadie les cree una palabra. La credibilidad es lo más valioso que tiene una persona”, enfatizó.