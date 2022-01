Samu tilda de ‘malagradecida’ a Luciana Fuster: “Sin tus seguidores no comes ni viajas”

El periodista Samuel Suarez arremetió nuevamente contra Luciana Fuster, luego de la polémica transmisión en vivo que hizo la modelo en la que se enfrentó a sus detractores quienes le dijeron que tenía ‘mala fama’ y la acusaron de no tener códigos.

En una reciente transmisión, Luciana Fuster perdió la paciencia y se enfrentó a algunos usuarios que la cuestionaron y le dijeron que no tenía buena reputación por sus recientes vinculaciones con Patricio Parodi.

“Cambien de problema con el ‘sin códigos’, de verdad que son una vaina de locos ustedes. Códigos hay que tener con los amigos, si realmente eres amigo de alguien, pero para qué les voy a explicar si van a seguir con el tema sin lógica, sin ningún pensamiento propio”, dijo Luciana Fuster, muy ofuscada.

Luciana Fuster hace EN VIVO y recibe hartas críticas: “No tengo mala fama, ni genero morbo, ¡son ustedes!”

CUADRA A LUCIANA FUSTER

Al ver el video, Samuel Suárez no perdió la oportunidad de expresar su opinión acerca de la actitud de la guerrera, a quien calificó como una persona que no es agradecida, sin criterio y desubicada.

“Luciana haciendo un live para enfrentarse a la gente que le canta sus cositas. Le encanta llamar la atención a la niña. Niña, la gente tiene pensamientos propios. Aquí hay muchos con neuronas y más criterio que tú al hablar y actuar. La mala fama uno mismo se la hace con sus acciones, la gente no es sonsa”, dijo el periodista en su plataforma.

Finalmente, cuestionó que no debería enfrentarse al público que la sigue ya que gracias a sus seguidores tiene fama, viajes y más beneficios.

“No tiene ni un poquito de mala fama dice. Entonces no estaría enfrentándose a la gente en sus lives. Niña desubicada, el trabajo que tienes es gracias al público que te consume, si nadie te viera no tendrías los seguidores y sin ellos no comes ni viajas”, puntualizó.