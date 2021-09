Mamá de Luciana Fuster le deja duro mensaje: “saber cocinar no es uno de sus mejores talentos”

Este domingo las amigas Luciana Fuster y Korina Rivadeneira se enfrentan en un duelo de sabores en Mi mamá cocina mejor que la tuya. Luciana llega junto al chef de comida criolla, Christian Cornejo, y Korina, junto a la chef de platos orientales, Vanessa Yong.

Ambas participantes confesaron no saber cocinar. “No sé cocinar, en mi vida he picado una cebolla. Solo diré, ‘mamá, perdóname’. Pero Kori no cocina, además, mi plato fue más complicado, ella solo hizo un pollito con brócoli. Igual, la pasé muy bien, no solo cociné, también me reí y bailé flamenco”. Además, ella dijo: “Y no es verdad que llegué al programa a solo hacerle barra al chef (risas)”.

Por su parte, Korina cuenta, “Yo no conquisto por el estómago, pero a mí sí me conquistan por el estómago, yo conquisto con mi carisma, mi positivismo y mis ganas de salir de la rutina”. Y sobre Luciana, Korina opina: “Luciana Fuster en la cocina está jalada, ella cocina peor que yo”.

Patricio Parodi envía mensaje a Luciana Fuster

Además, Luciana recibió un mensaje sorpresa de Patricio Parodi: “¿Qué haces metida en la cocina?, lo tuyo es la conducción, la locución, tu trabajo en redes...”. Ante esto, Luciana no hizo más que reírse. También, a través de un mensaje, su mamá le recordó que ella, “tiene muchos talentos, pero el saber cocinar no es uno de ellos”.

