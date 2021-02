QUIERE SER TENDENCIA. Luciana Fuster sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al anunciar que ya no utilizaría filtros en sus historias de Instagram. La chica reality explicó que no quiere ‘necesitar’ esas herramientas para verse mejor.

La modelo decidió crear la tendencia #allnaturalpicture para que las personas dejen de usar estas mejoras tecnológicas en sus redes sociales, por lo que les envió un mensaje a sus fanáticos.

“No sé si me paso solo a mí, yo creo que a muchos, pero en el momento en el que empezaron a salir los filtros es como te despertabas y antes de grabar una historia era como que necesito un filtro, y buscabas uno... No quería que me pase eso, de necesitar un filtro”, dijo Luciana Fuster.

A pesar de que hizo las historias con un divertido filtro, después cumplió su palabra y eliminó esas ‘ayuditas’ de todas sus historias.

LAS REINAS DEL FILTRO

Según una nota de En Boca de Todos, muchos famosos abusan de los filtros para verse mejor en sus historias. Flavia Laos, por ejemplo, los utiliza para verse más alta mientras Macarena Vélez reconoció ser ‘la reina del filtro’.

Sheyla Rojas es otra de las figuras de Chollywood que no pueden vivir sin estás herramientas, ya que en todas sus publicaciones aparece misma ‘muñeca Barbie’. La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens, también admitió en el pasado que lo usa recurrentemente.

