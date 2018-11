No pudo más. Luciana Fuster rompió su silencio y contó su verdad sobre la relación tormentosa que vivió al lado de Austin Palao . La modelo indicó, entre lágrimas, dejó entrever que el chico reality lo maltrataba.

En declaraciones al programa 'Válgame Dios', Luciana Fuster contó que Austin Palao no la trataba bien y discutía continuamente con ella pese a que en redes sociales todo era paz y felicidad.

"Como muchas veces, siempre él se iba de sus casillas, siempre nos peleabamos. En una discusión, me dejó tirada en la calle a la 1 de la mañana. Mi mamá me prohibió volver con Austin. Me parece super de lugar que ahora quiera venir a tapar las cosas a base de mentiras. Maltratar no es simplemente pegar. Maltratar es hacer las cosas que él hacía", dijo Luciana Fuster.

"Las mentiras siempre tienen patas cortas", fue lo que dijo la modelo, quien además mencionó que Austin Palao está exagerando con lo sucedido con Emilio Jaime.

"Lo que hace con Emilio es para tapar la verdadera razón por la que terminamos" , puntualizó Luciana Fuster sobre lo dicho por Austin Palao.

Como se recuerda, el integrante de ‘Esto es guerra’ dijo que Emilio Jaime lo traicionó, porque siendo uno de sus mejores amigos estuvo cortejando a Luciana Fuster, cuando aún era su pareja.

“A mí me contaron que Emilio ‘jalaba’ a Luciana en su carro, pero un día le agarró la pierna y le dijo: ‘Si alguna vez vas a ser infiel a Austin, que sea conmigo’”, afirmó Facundo González en el programa ‘En boca de todos’, donde Austin estaba como invitado.