Luciana Fuster y Patricio Parodi son la pareja del momento luego que las cámaras de Magaly Medina los ampayara besándose en las playas de Paracas el último fin de semana, pese a que lo negaron muchas veces. Tras difundirse las imágenes del apasionado beso, los chicos reality denunciaron que están siendo acosados.

A través de su cuenta de Instagram, Patricio Parodi difundió un comunicado donde cuestiona que las cámaras de programas de espectáculo lo estén siguiendo y además difundan imágenes que violen su privacidad.

“¿En qué momento se perdió el derecho a la privacidad? Que vulneren ese pequeño espacio y lo pasen a nivel nacional ya me parece un exceso, ¿no se supone que hay un ente que regule esto? Ya no puedo cambiarme en mi propio cuarto porque me graban y esas imágenes las usan en televisión?”, arremetió el participante de Esto es Guerra.

Además, preguntó hasta dónde son capaces para obtener imágenes exclusivas de él y de las personas con quienes mantiene cercanía.

“Osea no les basta con seguirme todo el día a todo lugar, ahora también tengo una cámara todo el día grabando mi cuarto y todas las instalaciones de mi casa, mi propiedad privada. Eso incluye que también puedan tener imágenes de mi hermano, mis hermanas, mis padres, en serio en qué momento el morbo pudo más que los derechos de una persona. ¿Hasta dónde son capaces de llegar?”, sentenció.

LUCIANA FUSTER PUBLICA IMÁGENES Y DENUNCIA REGLAJE

De la misma manera, Luciana Fuster se pronunció en sus redes sociales tras el ampay con Patricio Parodi y denunció que un vehículo la estaba persiguiendo toda la tarde y que habían dos personas al interior.

“Podría ser prensa que me parece una locura y no sé si es correcto, como podrían ser otras personas. ¿Es acoso? ¿Es reglaje? La verdad me pone muy nerviosa porque se cruzan, adelantan, se mueven entre carriles, etc, y pueden causar un accidente”, remarcó.

“Tengo videos también de un domingo que siguieron a mi mamá hasta a hacer las compras de la casa. ¿Hasta cuándo tenemos que vivir así?”, añadió.

