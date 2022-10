El último concierto de Daddy Yankee convocó a miles de personas y distintas personalidades de la farándula peruana no podían faltar al recital del conocido ‘Big Boss’.

Este es el caso de Luciana Fuster y Patricio Parodi, la pareja asistió al espectáculo del ‘Cangry’, algo que quedó registrado en sus redes sociales. En las imágenes se les pude ver felices y cantando las canciones del reguetonero.

Sin embargo, no todo sería felicidad, asistentes del concierto publicaron un video en donde se les ve a ambos en una actitud que presume una discusión.

Tal como resaltó Rodrigo Gonzaléz en Amor y Fuego: “Veo gestos, por algo se ha viralizado en Tiktok”, exprexó el periodista de espectáculos.

¿Giselo fue estafado con entrada para el concierto de Daddy Yankee?

En ‘América hoy’, Edson Dávila narró que en abril hizo una colaboración y le regalaron entradas para el concierto de Daddy Yankee. Luego de las denuncias de estafa masivas que se dieron, el popular ‘Giselo’ estaba muy preocupado.

“Yo hice una colaboración (...) Me dijo te regalo dos entradas, en abril, ayer cuando fui con la entrada estaba persignándome y dije ‘ojalá no me hagan pasar la vergüenza’ (...) Llego y me dicen: “falso””, explicó.

Tras ello, Giselo le escribió a la persona que le dio las entradas, pero el personal de seguridad le dijo que todo era broma. “Yo me puse pálido (...) y la chica me dice “mentira””, agregó.

TE PUEDE INTERESAR: