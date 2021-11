Laura Borlini opinó que no deberían juzgar a Luciana Fuster tras ser ampayada con Patricio Parodi, pues nadie sabe qué tan cercana era a Flavia Laos.

“Todo depende de qué tan amiga era de Flavia, si era su ‘pataza’ del alma, una de sus mejores amigas, ahí creo que sí debe haber códigos que se respeten. Pero si es una conocida o alguien con quien trabajó, no le veo nada de malo que se esté dando una oportunidad. Ellos son solteros, no están rompiendo una familia, no hay hijos de por medio, ni siendo infieles a nadie”, dijo.

¿Crees que no deberían juzgarla?

Exactamente, no sabemos cómo ellos han manejado el tema o movido las fichas. No tiene nada de malo, excepto que sean recontraíntimas o tu amiga esté sufriendo por esa persona.

TE PUEDE INTERESAR

Juzgado declara nulo matrimonio de Korina Rivadeneira y Mario Hart: los motivos

Heladero de Autisha se entera que no es el padre de un niño de 12 años

Karen Schwarz sobre sus ‘haters’: “He buscado ayuda profesional”