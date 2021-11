Patricio Parodi y Luciana Fuster no quieren hablar sobre las imágenes donde aparecen besándose apasionadamente en Paracas. Las cámaras de “En boca de todos” buscaron a los chicos reality para que hablen respecto al tema; sin embargo, ambo se negaron.

“No te voy a responder nada, reina”, dijo Luciana mientras caminaba, y luego le da la espalda a la reportera.

Patricio se encontraba acompañado de Hugo García, quien se animó a decir: “El enamorado del año...Hay imágenes, ahora tienes que hablar”. Tras ello, la reportera interrogó al Parodi: “Cuéntame, cómo es eso que el enamorado del año ‘Pato’”.

La expareja de Flavia Laos solo atinó a reírse y optó por meterse a su camerino sin brindar declaraciones.

Al ser consultado sobre el supuesto romance de sus compañeros, Hugo García respondió que no sabía nada de lo que había pasado el fin de semana.

“Yo no sé, no he estado con él el fin de semana (...) no me quiere contar, no ves que lo estoy molestando. Si están solteros está bien, ya cada uno sabe lo que hace”, sentenció.

Patricio sobre su ampay

