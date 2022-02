QUÉ FUERTEEE. Luciana Fuster se fue con todo con sus indirectas contra Flavia Laos luego que la rubia fuera ampayada por las cámaras de Amor y Fuego en tremendos besos con Austin Palao, expareja de la modelo de ‘Esto es Habacilar’.

“Golpean al lobo hasta que muerde y luego dicen que es malo. ¡Así es mucha gente!”, empezó arremetiendo en sus historias de Instagram. Luego, abrió una ronda de preguntas para sus seguidores donde le preguntaron que es para ella ‘lo más feo que puede pasarte en una relación’.

“Que no confíen en mí ni cuando estoy de viaje, en una fiesta y hasta sola con mis amigas. Y me terminen por eso. Gracias a Dios a mí jamás me ha pasado. Ni yo confiaría en mí”, escribió Luciana Fuster en una clara referencia a Flavia Laos, quien habría terminado con el Pato Parodi luego de un viaje a Estados Unidos.

Además, la modelo de ‘Esto es Habacilar’ confirmó que la última persona que besó fue Patricio.

Luciana Fuster y su tremenda indirecta para Flavia Laos

