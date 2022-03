¿SON AMIGAS? Este fin de semana Maju y Mafer Parodi compartieron con su nueva cuñada Luciana Fuster. Las hermanas del popular ‘Pato’ compartieron imágenes donde quedó en evidencia que almozaron juntas, por lo que todo indica que ya hubo presentación oficial con la familia del chico reality.

En declaraciones para América Espectáculos, Lu recordó que sus cuñadas dijeron que preferían que su hermano estuviera soltero. “Ellas no solo tienen un hermano, tienen dos, entonces la gente lo agarró por mi lado”, comentó la joven modelo.

Asimismo reveló que conversó con una de las hermanas de Patricio Parodi, quien le aclaró que no tienen nada en su contra. “Una de sus hermanas se me acercó a decirme que habían sacado eso de contexto, que no tienen nada en contra de mí, que no me sienta incómoda porque obviamente, no pasa nada, no tienen por qué tener nada contra mi”, acotó Luciana Fuster.

LUCIANA ADMITE QUE ESTÁ ENAMORADA DEL PATO

Luciana Fuster reconoció que ‘está templada’ de Patricio Parodi, durante su participación como invitada espacial de En Boca de Todos. Ocurrió cuando Tula Rodríguez le preguntó si estaba enamorada, en alusión a su comentada relación con Patricio Parodi.

Lucianita explicó el sonado beso que le dio al ‘Pato’ en Esto es Guerra. “Yo me pare, le sonreí, le hice su bailecito y me seguía poniendo cara de molesto. Entonces yo dije ‘no vaya a ser que por defender a su equipo nos ganamos una pelea’ y ya pues para calmar las aguas...”, explicó la chica reality.

Durante la entrevista fueron emitidas imágenes del beso que Luciana le dio a Patricio; sin embargo ella afirmó que no quería que este acto salga en pantallas; pero cuando se dio cuenta ‘lo pusieron en todos lados’.

Luciana Fuster también contó que acostumbra ir al cine con Patricio Parodi, en la última función después de Esto es Guerra; pero siempre aparece alguien que los reconoce y les toma fotografías.

