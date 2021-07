POR: FERNANDO ‘VOCHA’ DÁVILA

La chica tiene la sonrisa en los labios y en los peores momentos también. Le han pasado una y mil cosas, como a todos, pero en ella se ha vuelto algo singular. Esta es la historia de Luciana Roy, la conductora de ‘El camerino’ de Movistar y de ‘Hit de barrio’ por radio Panamericana, quien tiene una vida simple y a la vez especial; por ello es bueno empezar por un ejemplo de supervivencia.

Luciana, ¿momento más duro que te tocó enfrentar?

Un secuestro al paso.

¿Cómo fue?

Estaba en un colectivo que va del Centro de Lima a Chorrillos.

¿Qué sucedió?

Subí al auto. Iba una señorita atrás, el chofer y un hombre a su lado y otro a mi costado.

¿Sentiste desconfianza?

Al ver una dama, subí más tranquila.

¿Y qué siguió?

El copiloto y el pasajero sacaron sus armas y nos pidieron que cerremos los ojos y hagamos como si estuviéramos durmiendo.

¿Temblabas?

Revisaban mi cartera y en ese tiempo yo trabajaba en el programa ‘La descarada’.

¿Se ‘apeligraron’?

Me preguntaron ¿eres la locutora?, respondí que sí y empezamos a hablar porque eran oyentes.

¿Igual te robaron?

Me llevaron a un cajero, me hicieron retirar el dinero, pero con amabilidad.

¿Un susto inolvidable?

Cuando se despidieron, se justificaron con una mentira: ‘Somos policías y hacemos esto porque no nos alcanza el sueldo’.

Luciana descartó la posibilidad de ser una 'sugar mami'. (Fotos: Allengino Quintana)

TODO MENOS ‘CHIBOLERA’

Después de escucharte, ¿quién eres?

Todo menos ‘chibolera’.

¿Confirmado?

Jamás sería una ‘sugar mami’.

¿No te gustan los tíos?

Ni los menores.

¿El margen de años?

De mi edad o quizá cinco para arriba y ahí queda.

¿Y para abajo?

Una vez estuve con uno menor y los temas de conversación no encajan. Uno espera algo más.

¿Qué te molesta?

Que me vaya a hablar de su ‘pichanga’ del fin de semana, de la discoteca donde estuvo.

¿Y no crees en la frase romántica: ‘Hay que envejecer juntos’?

Que sea viéndonos viejos los dos, no yo solo a él.

Por amor se hace todo.

Pero no quiero estar poniendo pañales, ja, ja.

¿Y si aparece un tipo al estilo de George Clooney?

La llamo a mi mamá.

Luciana ha perdonado en el amor; pero de los errores se aprende. (Fotos: Allengino Quintana)

“HE PERDONADO, PERO DE LOS ERRORES SE APRENDE”

Si así de radical eres con las canas, imagino que eres dura con la infidelidad.

He perdonado, pero de los errores se aprende y dije nunca más.

¿La moraleja?

Se perdona, pero jamás se olvida el daño.

O sea, sí sabes reconocer a un ‘tramposo’.

Su teléfono lo delata.

Ejemplos.

El más conocido: carga su celular hasta el baño.

Otro.

Lo deja boca abajo.

¿Por qué?

Por si llaman, no puedes ver el contacto o leer el mensaje.

¿Una más?

Que no tenga fotos en sus redes sociales.

¿Cómo reacciona una engañada?

No va a un bar, sino sale de compras o visita la peluquería.

¿Una característica tuya en tus relaciones?

Nunca tuve un ‘remember’ o he regresado con un ex.

¿Amigos cariñosos?

No sirven, se malogra la amistad.

Luciana Roy la rompe en la conducción de El Camerino por Movistar Deportes. (Fotos: Allengino Quinata)

“LO MÍO ES EL CUARTO DE POLLO Y CHUPO LA ALITA”

¿Alguna vez te buscó el enamorado de tu ‘pinky’?

Me pasó de una manera especial.

Adelante.

Conocí un chico, me escribía y, a la vez, una gran amiga me comentaba que estaba saliendo con un muchacho.

¿Era el mismo?

Un día me invita a salir y ella me cuenta cómo era él, en qué trabajaba y me mandó la foto y era la misma persona.

¿Qué hicieron?

Le dije para ir a encararlo y no quiso.

¿Lo hiciste sola?

Lo bloqueé después de decirle que ya sabía todo su juego. Ellos siguieron saliendo y terminamos distanciadas.

¿Una gran mentira de los hombres?

Ven a mi casa a ver una película.

Advertencia para un galán que te invite a cenar.

Que sepan que no pido ensalada de verduras. Lo mío es un cuarto de pollo y me chupo la alita.

EL CAMERINO DE MOVISTAR

Ahora sí, háblame de ‘El camerino’, programa de Movistar.

Es de entretenimiento, queremos darle a conocer al público el otro lado de todas las actividades deportivas que se realizan.

Gracias por esta charla tan entretenida.

A ustedes, porque desde el colegio bromeaba siempre: ‘Voy a ser la malcriada de Trome’ y con esta entrevista un poco que lo logré, ja, ja.

Se despidió como al principio: con una enorme sonrisa. Vale citar al filósofo Friedrich Nietzsche para entender su estilo de vida: ‘El hombre sufre tan terriblemente en el mundo que se ha visto obligado a inventar la risa’.

