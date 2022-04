El chef de profesión, Luciano Mazzetti, estuvo en una divertida entrevista con el conductor Jesús Alzamora en su canal de YouTube ‘La Lengua’ y reveló que le ofrecieron ser galán de telenovela. Sin embargo, precisó que no es actor para asumir ese papel.

“Llevé clases de actuación dos años, en un momento firmé un contrato con Tondero y Miguel (Valladares) quería que actúe pues, compare. Siempre me dio curiosidad la actuación, pero no, sí me vacilaba, pero o sea no soy actor , me parece increíble y alucinante, pero no”, resaltó.

En otro momento, Jesús Alzamora le preguntó si no tenía curiosidad en experimentar otra faceta en su carrera profesional dejando a un lado sus viajes y la cocina.

“Me ayudó muchísimo a darme recursos para la tele, para no actuar, pero para perder el roche también. Me ayudó mucho, para darle nomas... Me ofrecieron en algún momento, pero me da roche, era como el galán de tal hueva*** , pero bueno, Bruno es un capaso...”, remarcó Luciana Mazzetti.

